Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve, solo un pari a ‘Marassi’

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il mancato sorpasso della Juventus in vetta alla classifica ai danni dell'Inter. I bianconeri, infatti, non vanno oltre l'1-1 a 'Marassi' contro il Genoa. Vantaggio ospite con il rigore di Federico Chiesa, pareggio dei padroni di casa con Albert Guðmundsson. Alla Juve, però, manca un secondo calcio di rigore per un fallo di mano in area di Mattia Bani. Il tecnico della 'Vecchia Signora', Massimiliano Allegri, furioso per il mancato utilizzo del V.A.R.. nella situazione. Stasera, intanto, alle ore 20:45, spazio a Torino-Empoli: la squadra di Ivan Jurić - alla sua 100esima panchina con i granata - cerca tre punti che possano rilanciarne le ambizioni europee. Il tecnico croato ha citato Antonio Sanabria come esempio per la sua squadra. Mentre si spostano ancora le date della Final Four di Supercoppa Italiana e si comincia a vociferare di uno 'stop' con le partite in Arabia Saudita nelle prossime edizioni del torneo, anche il quotidiano torinese ricorda come oggi sia un anno esatto dalla prematura dipartita di Siniša Mihajlović.