Prima pagina Corriere dello Sport: “Vlahovic e Leao, la grande sfilata”

Gli azzurri passano, con un rotondo 0-4, sul campo del Cagliari, andando in gol con il capitano Giovanni Di Lorenzo, poi con Khvicha Kvaratskhelia, Romelu Lukaku e, infine, Alessandro Buongiorno. Pareggio, 0-0, tra Torino e Lecce e vittoria, 3-2, dell'Atalanta sulla Fiorentina. Recrimina, invece, la Roma, che non va oltre l'1-1 sul campo del Genoa. Giallorossi in vantaggio con il primo gol in Italia di Artem Dovbyk e raggiunti nel recupero da Koni De Winter.

Sul risultato finale, però, pesa in maniera decisiva un calcio di rigore non assegnato ai giallorossi, nel primo tempo, per un intervento dello stesso De Winter sul piede di Paulo Dybala. Nella serata odierna, allo stadio 'Olimpico' di Roma, il 'Monday Night' di campionato tra Lazio e Hellas Verona. Il tecnico biancoceleste, Marco Baroni, sfiderà il suo recente passato affidandosi al doppio bomber in attacco. Ci sarà Boulaye Dia con Valentín 'Taty' Castellanos.

Domani, intanto, inizierà la Champions League 2024-2025, la prima con il nuovo format delle 36 squadre a girone unico. Alle ore 18:45, all'Allianz Stadium, Juventus-PSV Eindhoven. In serata, alle ore 21:00, a 'San Siro', toccherà a Milan-Liverpool. Esami importanti per le stelle delle due squadre, Dušan Vlahović e Rafael Leão. Un ex juventino che piaceva ai rossoneri, Adrien Rabiot, intanto firma un contratto biennale con l'Olympique Marsiglia.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 16 settembre 2024