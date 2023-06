Prima pagina Corriere dello Sport: “Rudi alla meta”

Si parla, poi, di calciomercato e, in particolare, della situazione di Davide Frattesi , centrocampista in uscita dal Sassuolo . I neroverdi hanno parlato con l' Inter , chiedendole 30 milioni di euro più Samuele Mulattieri ; previsto, però, anche un incontro tra l'amministratore delegato Giovanni Carnevali e la Juventus per il centrocampista italiano.

Molto vivace anche la Roma, con il general manager Tiago Pinto che, in questi giorni, si trova a Londra. I giallorossi trattano per Gianluca Scamacca, ma il West Ham frena sulla cessione in prestito senza obbligo di riscatto. Ai capitolini, poi, offerto Ellyes Skhiri, centrocampista tunisino svincolatosi dal Colonia. Nulla da fare per l'Italia di Roberto Mancini, battuta 2-1 dalla Spagna in semifinale di Nations League.