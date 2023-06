Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli-Garcia, Italia e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Rudi Garcia che, da ieri sera, è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli . Succede a Luciano Spalletti , torna in Serie A dopo l'esperienza nella Roma di qualche stagione fa. Spazio, poi, al calciomercato , con il sì di Davide Frattesi all' Inter : costa 35 milioni di euro. Prima di poterlo acquistare, però, i nerazzurri dovranno cedere giocatori per un egual valore. Il Milan trema: il Manchester United vuole Theo Hernández . Per meno di 60 milioni di euro, però, il terzino sinistro francese non si muoverà. Alla Juventus si tratta per il rinnovo del contratto di Federico Chiesa , ma la richiesta di 8 milioni di euro netti a stagione dell'esterno d'attacco è stata bocciata dal club bianconero. In alto, sotto la testata, il commento alla sconfitta dell' Italia di Roberto Mancini contro la Spagna nella semifinale di Nations League .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Sostituisce Luciano Spalletti. Per l'ex allenatore dell'Al-Nassr, contratto biennale - scadenza 30 giugno 2025 - da 3 milioni di euro netti a stagione. Intanto, i partenopei hanno riscattato per 12 milioni di euro il cartellino di Giovanni 'Cholito' Simeone dall'Hellas Verona. Si parla, poi, di calciomercato e, in particolare, della situazione di Davide Frattesi, centrocampista in uscita dal Sassuolo. I neroverdi hanno parlato con l'Inter, chiedendole 30 milioni di euro più Samuele Mulattieri; previsto, però, anche un incontro tra l'amministratore delegato Giovanni Carnevali e la Juventus per il centrocampista italiano. Molto vivace anche la Roma, con il general manager Tiago Pinto che, in questi giorni, si trova a Londra. I giallorossi trattano per Gianluca Scamacca, ma il West Ham frena sulla cessione in prestito senza obbligo di riscatto. Ai capitolini, poi, offerto Ellyes Skhiri, centrocampista tunisino svincolatosi dal Colonia. Nulla da fare per l'Italia di Roberto Mancini, battuta 2-1 dalla Spagna in semifinale di Nations League.