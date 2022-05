Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan lo tocca”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 16 maggio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 16 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo del Milan a 'San Siro' contro l'Atalanta. Un 2-0 firmato, nella ripresa, dalle reti di Rafael Leão e Theo Hernández. Adesso al Diavolo basta un solo punto per vincere lo Scudetto: dovrà conquistarlo al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo. Mister Stefano Pioli avvisa tutti: "Il lavoro non è finito".