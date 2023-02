Prima pagina Corriere dello Sport: “La Champions passa da qui”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 16 febbraio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, giovedì 16 febbraio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, rilasciate in conferenza stampa alla vigilia dello scontro di Europa League contro il Nantes di questa sera all'Allianz Stadium.

La Juve vuole vincere il trofeo per poter avere la possibilità di giocare in Champions League nella prossima stagione. Una bomba pronta a scoppiare in casa Roma, impegnata alle ore 18:45 sul campo del RB Salisburgo: al termine di quest'annata, infatti, sia José Mourinho sia Paulo Dybala potrebbero salutare i giallorossi. La palla, ora, passa ai Friedkin, che dovranno cercare di confermare entrambi.

Stasera in campo anche la Lazio, ma in Conference League. Allo stadio 'Olimpico' arrivano i rumeni del Cluj e Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, farà giocare Ciro Immobile soltanto per una frazione di gioco. Altro schiaffo, intanto, preso ieri dal multi-milionario Chelsea, caduto in casa del Borussia Dortmund nell'andata degli ottavi di Champions League.

Per concludere, si parla di Khvicha Kvaratskhelia, una delle stelle del Napoli di Luciano Spalletti: tutti lo vogliono, anche il Real Madrid. I partenopei, però, vogliono tenerselo stretto e rinnovargli il contratto. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

