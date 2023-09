Prima pagina Corriere dello Sport: “Totti: ‘Roma, anche subito'”

Dure parole, invece, di Leonardo Bonucci - trasferitosi all'ultimo giorno di mercato in Bundesliga , all' Union Berlino - contro la Juventus e il suo tecnico, Massimiliano Allegri .

Spazio anche al derby di Milano tra l' Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli , nonché al turnover che il tecnico del Napoli , il francese Rudi Garcia , ha in mente per le prossime partite.

Caso Mattia Zaccagni, invece, in casa Lazio: ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e il suo procuratore, Mario Giuffredi, prima fa sapere come il suo assistito possa andare via la prossima estate. Poi ritratta tutto.