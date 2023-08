Prima pagina Corriere dello Sport: “Vuoi l’Italia? Paga”

Aurelio De Laurentiis , Presidente del Napoli , vuole infatti che sia pagata la clausola rescissoria inserita nel contratto ancora in essere tra il tecnico Campione d'Italia in carica e il suo club. Per la F.I.G.C. , dunque, è un "accordo molto complesso". Antonio Conte resta la prima alternativa a Spalletti. Intanto Mancini ha fatto sapere che il Presidente federale, Gabriele Gravina , avrebbe potuto trattenerlo se solo avesse voluto.

Quindi, spazio al calciomercato. Doppio colpo della Roma in casa PSG: arrivano Leandro Paredes (a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro) e Renato Sanches (prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a 15). L'Inter prende Marko Arnautovic: 10 milioni di euro al Bologna, contratto fino al 30 giugno 2025 per l'attaccante austriaco. Questione Leonardo Bonucci: per lui spunta la Lazio; messa in stand-by, per ora, l'Union Berlino.