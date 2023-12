Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, al Diavolo!”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 14 dicembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Champions League. Il colpo a Newcastle non basta, il Milan è terzo e retrocede in EuropaLeague. Lazio, l'Atletico non perdona. In basso addio a Juliano. Mourinho idee chiare su Sheriffe futuro. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.