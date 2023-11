Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli, Tudor ha detto sì”

Per l'ex Hellas Verona, contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un'altra stagione in favore della società campana. Si parla, poi, della volata Scudetto tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri per lo Scudetto: dal 26 novembre al 30 dicembre, scontri importanti, duri e impegnativi per entrambe le antagoniste.

Questi, però, sono anche i giorni della Nazionale Italiana, chiamata a fare 4 punti nelle prossime 2 partite per volare agli Europei 2024 in Germania. La squadra di Luciano Spalletti ci proverà senza Ciro Immobile, non convocato perché, secondo il Commissario Tecnico, altri giocatori stanno meglio del bomber della Lazio.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 14 novembre 2023

