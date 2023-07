Prima pagina Corriere dello Sport: “Lo sblocca Vlahovic”

Nel caso in cui Kylian Mbappé, infatti, andasse al Real Madrid, il PSG lo sostituirebbe con Dušan Vlahović della Juventus. I bianconeri, a quel punto, avrebbero le risorse per andarsi a prendere Romelu Lukaku dal Chelsea, beffando l'Inter, la cui offerta (30 milioni di euro più 5 di bonus) non soddisfa i londinesi.