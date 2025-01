Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Walker in pugno”

Il serbo, in casa Juventus , è un caso: il rinnovo è lontano. Intanto, però, la 'Vecchia Signora' prende Alberto Costa , terzino portoghese, dal Vitória Guimarães . Sotto la testata, invece, si parla del Napoli : a un passo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG . I partenopei di Antonio Conte vorrebbero sostituire il georgiano in questo calciomercato invernale con Alejandro Garnacho del Manchester United . Piacciono anche Dan Ndoye del Bologna e Timo Werner del Tottenham .

Il Milan, impegnato oggi a Como nel recupero di campionato, ha in pugno Kyle Walker del Manchester City. L'infortunio di Hakan Çalhanoğlu in casa Inter, invece, 'stoppa' (almeno per il momento) la partenza di Davide Frattesi, richiesto dalla Roma. I giallorossi, nel frattempo, hanno in pugno Devyne Rensch, duttile difensore dell'Ajax. Ieri sera, all'U-Power Stadium, nel posticipo del 20° turno di Serie A, vittoria (2-1) del Monza sulla Fiorentina: in gol anche Daniel Maldini.