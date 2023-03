Prima pagina Corriere dello Sport: “Arriva la Juve”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo della Juventus contro la Sampdoria. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto per 4-2 (doppietta di Adrien Rabiot, primo gol in Serie A per Matías Soulé) e, senza la penalizzazione di 15 punti in classifica, sarebbe seconda da sola in campionato davanti all'Inter. Intanto, è a -4 dall'Atalanta.