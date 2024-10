Prima pagina Corriere dello Sport: “Cardoso e Ricci le idee del Milan”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dei movimenti di calciomercato della Juventus nei prossimi mesi, tra gennaio e giugno 2025. In inverno, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli non intende acquistare alcun giocatore a titolo definitivo, ma vorrebbe prendere un difensore e un attaccante in prestito. A meno che Arkadiusz Milik non recuperi in pieno.