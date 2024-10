Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, novità di calciomercato

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter. Il tecnico è sotto pressione tra la bufera ultras e la frecciata di Luciano Spalletti. C'è un patto per la vetta della classifica. In alto, sotto la testata, il punto sullo stato di salute del calcio italiano dopo la prima giornata del Festival dello Sport organizzato, come ogni anno, dalla 'rosea' a Trento.