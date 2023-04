Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghissimo!”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 12 aprile 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 12 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con la Champions League. Inzaghissimo! Champions, quarti d'andata: splendida prova dei nerazzurri a Lisbona. Capolavoro di Simone: l'Inter domina e asfalta il Benfica. Sblocca Barella, poi Lukaku segna su rigore. Kvara a casa Leao: è la notte degli artisti. Milan-Napoli primo round. San Siro sold out Osimhen ko Elmas falso 9. Krunic e Tonali con Bennacer. Nel riquadro in basso. Roma, Smalling rinnova. Accordo fino al 2025: nei prossimi giorni la firma. Si chiude con gli altri sport. Ginnastica, loro che fà la storia. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).