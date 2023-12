Prima pagina Corriere dello Sport: “Ammucchiata”

A Salerno, doppietta di Joshua Zirkzee per la squadra di Thiago Motta; all'Olimpico, gol ed espulsione per Romelu Lukaku. In basso, poi, si parla del duello Scudetto tra Inter e Juventus. Due squadre che utilizzano lo stesso modulo, 3-5-2 e che hanno la stessa, granitica difesa (7 gol subiti dai nerazzurri, 9 dai bianconeri). La Juve, in particolare, è andata in vantaggio in 12 partite e 11 volte ha vinto. Darà filo da torcere all'attuale capolista, che ha comunque più armi per la vittoria finale.