Prima pagina Corriere dello Sport: “Alì Babà e i 40 milioni”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 11 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il futuro di Sergej Milinković-Savić, centrocampista serbo classe 1995 che non ha rinnovato il suo contratto con la Lazio, in scadenza il 30 giugno 2024, e che pertanto è in partenza.