Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lukaku, Milinkovic e Koopmeiners

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di una beffa di calciomercato per la Juventus. I bianconeri pensavano di avere in pugno, per il centrocampo, Sergej Milinković-Savić della Lazio. Invece, il serbo andrà in Arabia Saudita, all'Al-Hilal, dove guadagnerà quasi 30 milioni di euro a stagione. La reazione della 'Vecchia Signora'? Ora si punta Teun Koopmeiners dell'Atalanta. Intanto Paul Pogba - per ora - ha detto di no alla proposta dell'Al-Ittihad. Asta, in casa Torino, per Perr Schuurs, difensore centrale olandese che piace a mezza Premier League. Il Presidente granata, Urbano Cairo, lo valuta almeno 40 milioni di euro. Al suo posto potrebbe arrivare il brasiliano Rodrigo Becão dall'Udinese. Chiosa con il Milan di Stefano Pioli, che ieri si è radunato a Milanello per dare il via alla nuova stagione. Il tecnico rossonero ha in mente tanti cambiamenti - di uomini e di modulo - per tornare sul tetto d'Italia e per confermarsi ai vertici in Europa.