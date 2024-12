Prima pagina Corriere dello Sport: “Fonseca, ipotesi patteggiamento”

Si parla, poi, della grande occasione che ha la Juventus di battere il Manchester City nel prossimo incrocio di Champions League : gli inglesi, infatti, arriveranno alla partita nel momento di crisi più nera dell'era Pep Guardiola . Guai per un altro allenatore, Paulo Fonseca del Milan , per via delle dichiarazioni rilasciate contro l'arbitro Federico La Penna in occasione dell'ultima partita di campionato persa a Bergamo . Può evitare il deferimento con il patteggiamento.

L'Inter di Simone Inzaghi si gode i suoi centrocampisti: ben 12 gol e 7 assist stagionali per i nerazzurri, infatti, sono arrivati dal reparto mediano. Collegati ai meneghini, i fratelli Salvatore, Francesco Pio (che giocano nello Spezia in Serie B) e Sebastiano (attaccante dell'Empoli in Serie A): tutti cresciuti in nerazzurro, sono andati in gol quasi in contemporanea in Spezia-Cittadella 5-0 (2 gol Salvatore, uno Francesco Pio) e Verona-Empoli 1-4 (2 gol Sebastiano) ieri pomeriggio. Un record!