Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli campione dell’anno”

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 9 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra il Napoli di Luciano Spalletti. Grazie al 2-0 conquistato allo stadio 'Diego Armando Maradona' contro l'Empoli, infatti, i partenopei centrano la decima vittoria consecutiva in campionato.

La vetta della classifica, per Giovanni Di Lorenzo e compagni, è sempre più salda: il Milan di Stefano Pioli, infatti, si incarta e prende soltanto un pareggio (0-0) allo 'Zini' contro la Cremonese. Sono 8, adesso, i punti che separano le due principali contendenti allo Scudetto. Il Napoli concluderà, dunque, il 2022 in testa alla Serie A mentre il Milan dovrà vedersi dal ritorno, dietro, di Lazio, Atalanta, Juventus e Inter.

In casa nerazzurra, intanto, scoppia il caso Lautaro Martínez, pizzicato in discoteca a fare baldoria per il compleanno della sua ragazza dopo la sconfitta di domenica scorsa all'Allianz Stadium nel big match contro la Juve. Stasera il 'Toro' sarà in campo contro il Bologna, ma sarà multato dal club.

José Mourinho, nel frattempo, punge la sua Roma, oggi impegnata in casa del Sassuolo e, in particolare, il suo centravanti Tammy Abraham. Per concludere, il Principe Emanuele Filiberto di Savoia ha rilevato il club che porta il suo nome. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire). La nebbia, le prostitute, Donadoni che rischiò la vita: Stella Rossa-Milan 1988 >>>

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 9 novembre 2022