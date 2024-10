Prima pagina Corriere dello Sport: “Rocchi: ‘Arbitri, troppe teste'”

Sul quotidiano romano trova spazio un editoriale sulle difficoltà dell'allenare nel campionato italiano e, sotto la testata, in particolare, si affronta la situazione di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter. L'allenatore piacentino, infatti, è da due anni nel mirino del Manchester United, e, per la prossima stagione, i 'Red Devils' stanno pensando a lui per rimpiazzare Erik ten Hag.

Operato Gleison Bremer (confermato lo stop di almeno 6 mesi), la Juventus di Thiago Motta si ritrova con gli uomini contati in difesa: recuperare Danilo alla causa, ora, diventa obbligatorio per la 'Vecchia Signora'. Poi c'è il mercato e, nello specifico, la situazione di Victor Osimhen, attaccante del Napoli attualmente in prestito al Galatasaray, in Turchia.

L'attaccante nigeriano, classe 1998, può muoversi a gennaio 2025 per 81 milioni di euro o sei mesi più tardi, giugno 2025, per 75. Lo sprint è tra gli stessi giallorossi di İstanbul e il Chelsea, in Premier League. Non tornerà, però, a giocare nel massimo campionato italiano.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 9 ottobre 2024