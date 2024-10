Quotidiani sportivi, le prime pagine: rinnovo Theo e polemiche arbitrali

1 di 3

mercoledì 9 ottobre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 'grande gelo' tra Milan e Theo Hernández sul rinnovo del contratto del terzino sinistro francese, in scadenza il 30 giugno 2026. Theo - multato dal club e squalificato dal Giudice Sportivo di Serie A per l'espulsione dopo il termine di Fiorentina-Milan - chiederebbe uno stipendio di oltre 8 milioni di euro netti a stagione per restare in rossonero. Ma la società si oppone: il maxi contratto deve meritarlo sul campo.

Il Milan, così come Inter, Atalanta e Juventus, sarà impegnato ad inizio gennaio 2025 in Arabia Saudita per la 'Final Four' della Supercoppa Italiana. Sulla 'rosea' è spiegato come cambierà il calendario in campionato delle quattro squadre coinvolte anche in base alle partite di questa competizione. Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, è scontento del rendimento dei direttori di gara in questo avvio di campionato: siamo arrivati già a quota 16 gravi errori in totale. Apertura al V.A.R. a chiamata, anche perché 'manca uniformità di giudizio'.

Quindi, il futuro del Monza che, dal 2023, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, è in vendita. C'è una pista statunitense per l'acquisizione del club brianzolo, che porta a Mario Gabelli, in trattativa con Fininvest per rilevare la società attraverso il fondo GamCo.