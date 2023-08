Prima pagina Corriere dello Sport: “230 milioni per Napoli”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 9 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato del Napoli. Già, perché Al-Ahli e Al-Hilal vogliono, rispettivamente, Piotr Zieliński e Victor Osimhen: potenziale introito di 230 milioni di euro per il club campano. Questi soldi verrebbero reinvestiti, in parte, per Gabri Veiga (Celta Vigo) e Jonathan David (Lille).