Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lukaku, il Napoli e la Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Javier Zanetti , vicepresidente dell' Inter ed ex capitano dei nerazzurri: secondo lui, Romelu Lukaku ha tradito la causa, deludendo tutti, anche come uomo. Reportage della 'rosea', poi, dall' Arabia Saudita e, più precisamente, dalla casa di Cristiano Ronaldo , attaccante dell' Al-Nassr . Un altro club della Saudi Pro League , l' Al-Hilal , sta insistendo, invece, per prelevare Victor Osimhen dal Napoli . Quanto resisterà il Presidente Aurelio De Laurentiis ? Vittoria ai calci di rigore del Milan di Stefano Pioli contro il Monza nella prima edizione del 'Trofeo Silvio Berlusconi': brilla ancora, per l'occasione, il centrocampista olandese Tijjani Reijnders . Parla Mateo Retegui , nuovo attaccante del Genoa che, nel frattempo, sta per prendere anche Cesare Casadei in prestito dal Chelsea . Alla Juventus , invece, possibili novità a centrocampo: con il ritorno in campo di Paul Pogba che appare lontano, Massimiliano Allegri vuole Sofyan Amrabat della Fiorentina .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato del Napoli. Già, perché Al-Ahli e Al-Hilal vogliono, rispettivamente, Piotr Zieliński e Victor Osimhen: potenziale introito di 230 milioni di euro per il club campano. Questi soldi verrebbero reinvestiti, in parte, per Gabri Veiga (Celta Vigo) e Jonathan David (Lille). Il Chelsea 'spinge' Romelu Lukaku verso la Juventus, con Mauricio Pochettino, manager dei 'Blues', che ora preme per avere Dušan Vlahović visto l'infortunio che terrà fuori Christopher Nkunku per almeno 4 mesi. La Roma, invece, punta su Duván Zapata per l'attacco: l'Atalanta chiede 3 milioni di euro per il prestito oneroso. Inoltre, obbligo di riscatto del colombiano fissato a 7 milioni di euro al raggiungimento del 40% delle presenze. Ma i giallorossi, con la 'Dea', sondano anche Luis Muriel. Con Christian Pulisic e Tijjani Reijnders il Milan vince il 'Trofeo Silvio Berlusconi' ai rigori contro il Monza e convince in campo. Non va, invece, il progetto PSG: tutti i big - per ultimo Neymar - vogliono scappare.