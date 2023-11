Prima pagina Corriere dello Sport: “Fantastique”

Iniziale vantaggio ospite firmato dall'ex interista Milan Škriniar, poi il Diavolo più bello della stagione ribalta il match con il gol in rovesciata di Rafael Leão e il colpo di testa di Olivier Giroud. Rossoneri ancora in corsa per gli ottavi di finale del torneo! Lancio di dollari falsi e bordate di fischi nella partita di Gianluigi Donnarumma.

Bene anche la Lazio, che sconfigge per 1-0 il Feyenoord allo stadio 'Olimpico' con il gol numero 200 in biancoceleste di Ciro Immobile. Stasera, invece, Napoli-Union Berlino (ore 18:45) e Salisburgo-Inter (ore 21:00).

Si parla anche degli incassi della Roma di José Mourinho, che ammontano a 70 milioni di euro e anche di calciomercato. La Juventus, infatti, è in missione a Londra per Pierre-Emile Højbierg, il centrocampista scelto per sostituire Paul Pogba e Nicolò Fagioli squalificati.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 8 novembre 2023

