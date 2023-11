Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan rimonta e surclassa il PSG

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando il successo in rimonta del Milan di Stefano Pioli per 2-1 sul PSG di Luis Enrique nella 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Segna Milan Škriniar, poi la rovesciata di Rafael Leão e il colpo di testa di Olivier Giroud danno i tre punti ai rossoneri. I quali, ora, per qualificarsi agli ottavi di finale dovranno però battere Borussia Dortmund e Newcastle nelle altre due partite che rimangono per chiudere il girone. Con il gol numero 200 in maglia biancoceleste di Ciro Immobile, invece, la Lazio supera il Feyenoord per 1-0 nel Gruppo E. Oggi in campo le altre squadre italiane. Alle ore 18:45 c'è Napoli-Union Berlino al 'Maradona': azzurri con Khvicha Kvaratskhelia e Giacomo Raspadori in attacco. Alle ore 21:00 c'è Salisburgo-Inter: con una vittoria in Austria i nerazzurri sarebbero già qualificati. Intervista, poi, a Fabio Capello che spiega perché la Juventus - che non subisce mai gol - può vincere lo Scudetto.