Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Fonseca torna a rischio”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 8 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter. Secondo lui, infatti, la rosa dei nerazzurri è all'altezza per competere fino alla fine su tutti i fronti. I Campioni d'Italia in carica, dunque, non 'sceglieranno' tra Serie A e Champions League: proveranno a vincere tutto.