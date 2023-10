Prima pagina Corriere dello Sport: “Golivier”

Salvando il Diavolo negli ultimi minuti da estremo difensore navigato e blindando tre punti che, per gli uomini di Stefano Pioli, significano primato solitario in testa alla classifica di Serie A alla sosta del torneo per gli impegni delle Nazionali. All'Inter di Simone Inzaghi, infatti, non bastano Francesco Acerbi e Lautaro Martínez, entrambi in gol nei primi 15', per avere la meglio sul Bologna a 'San Siro'. Rimonta rossoblu e 2-2 finale.