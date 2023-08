Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli, ADL batte un colpo”

Con Piotr Zieliński molto tentato dall'accettare la ricca proposta dell' Al-Ahli , gli azzurri stanno accelerando i tempi per Gabri Veiga , centrocampista del Celta Vigo , autore di 11 gol nell'ultima edizione della Liga e nel mirino anche del Liverpool di Jürgen Klopp . Altro obiettivo è Teun Koopmeiners , per il quale, però, l' Atalanta spara altissimo.

Romelu Lukaku sembra avvicinarsi alla Juventus : per i tabloid britannici, il Chelsea può offrire 'Big Rom' e 28 milioni di euro per lo scambio con Dušan Vlahović . La Juve ne vorrebbe 35 , ma ormai ci siamo quasi. Preso Yann Sommer , l' Inter chiude per un altro portiere: arriva in prestito Emil Audero dalla Sampdoria .

La Roma, che cerca un attaccante, pensa a Luis Muriel dell'Atalanta, mentre la Fiorentina lo prende in Argentina: vicino Lucas Beltrán del River Plate. Arriverà con M'Bala Nzola, preso dallo Spezia. In chiusura: stasera, ore 21:00, Monza-Milan per la prima edizione del 'Trofeo Silvio Berlusconi' ed una nuova regola per il campionato di Serie A in arrivo. Ci saranno maxi-recuperi per le esultanze dopo un gol.