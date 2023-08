Quotidiani sportivi, le prime pagine: Vlahovic, Veiga e Lukaku

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del possibile scambio tra Romelu Lukaku e Dušan Vlahović , con il belga che approderebbe alla Juventus e il serbo, invece, a Londra nella fila del Chelsea . Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri , spinge affinché si chiuda ma ben 20 ex juventini, interpellati dalla 'rosea', hanno espresso parere contrario all'operazione. L' Inter ha i suoi portieri: annunciato Yann Sommer , preso anche (in prestito) Emil Audero dalla Sampdoria . Il tutto mentre Simone Inzaghi va verso il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025 . Stasera, invece, a Monza , il Milan di Stefano Pioli disputerà il 'Trofeo Silvio Berlusconi'. Ci sarà spazio, nella ripresa, per i nuovi acquisti Samuel Chukwueze e Noah Okafor . Gli arabi vogliono strappare Victor Osimhen al Napoli con una maxi-proposta. Il Presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis , per ora tiene duro. Anzi, cerca di acquistare Gabri Veiga dal Celta Vigo . La Fiorentina rifa il proprio attacco: fatta per M'Bala Nzola dello Spezia , ora vuole chiudere Lucas Beltrán del River Plate .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle mosse del calciomercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis, campione d'Italia in carica. Con Piotr Zieliński molto tentato dall'accettare la ricca proposta dell'Al-Ahli, gli azzurri stanno accelerando i tempi per Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo, autore di 11 gol nell'ultima edizione della Liga e nel mirino anche del Liverpool di Jürgen Klopp. Altro obiettivo è Teun Koopmeiners, per il quale, però, l'Atalanta spara altissimo. Romelu Lukaku sembra avvicinarsi alla Juventus: per i tabloid britannici, il Chelsea può offrire 'Big Rom' e 28 milioni di euro per lo scambio con Dušan Vlahović. La Juve ne vorrebbe 35, ma ormai ci siamo quasi. Preso Yann Sommer, l'Inter chiude per un altro portiere: arriva in prestito Emil Audero dalla Sampdoria. La Roma, che cerca un attaccante, pensa a Luis Muriel dell'Atalanta, mentre la Fiorentina lo prende in Argentina: vicino Lucas Beltrán del River Plate. Arriverà con M'Bala Nzola, preso dallo Spezia. In chiusura: stasera, ore 21:00, Monza-Milan per la prima edizione del 'Trofeo Silvio Berlusconi' ed una nuova regola per il campionato di Serie A in arrivo. Ci saranno maxi-recuperi per le esultanze dopo un gol.