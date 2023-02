Prima pagina Corriere dello Sport: “Calvo: ‘Rispettate la Juve'”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 8 febbraio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 8 febbraio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, in merito alle dichiarazioni di Ciro Santoriello, uno dei PM dell'inchiesta 'Prisma' che, in un'intervista di qualche anno fa, si professò tifoso del Napoli e anti-juventino. Ha chiesto rispetto per la 'Vecchia Signora'.

Che, intanto, ieri sera, ha vinto 0-3 in casa della Salernitana: doppietta di Dušan Vlahović, acuto di Filip Kostić. Una traversa per Ángel Di María e un palo per Moise Kean. In alto, sotto la testata, si parla del trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray: 15 milioni di euro (più 5 di bonus) ai capitolini, firma e ufficialità attese oggi. José Mourinho, però, è scontento perché si è indebolita la sua rosa di attaccanti.

Può finalmente sorridere, invece, Stefano Pioli, allenatore del Milan: è tornato ad allenarsi in gruppo Zlatan Ibrahimović. Lo svedese può essere convocato per la partita di venerdì sera contro il Torino, anticipo della 22^ giornata di campionato. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023