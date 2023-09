Prima pagina Corriere dello Sport: “Chi ha paura della Juve”

I bianconeri, dunque, dovranno vedersela con Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina per la corsa al quarto posto, piazzamento che dà diritto alla qualificazione alla prossima Champions League. Si dice anche come la cessione di Dušan Vlahović fosse stata pianificata per poter reinvestire sulla squadra. Ma non sono arrivate offerte per il centravanti serbo.

Rudi Garcia deve cancellare dei dubbi sul suo Napoli, che gioca quest'anno con lo Scudetto sulla maglia: riconfermarsi è sempre l'impresa più difficile. Claudio Lotito, Presidente della Lazio, spiega come la sua squadra non sia più una 'Cenerentola'. Si augura che le grandi potenzialità del gruppo biancoceleste vengano espresse sul campo.

A Roma, invece, i giallorossi di José Mourinho sono sotto scacco, costretti a vendere ogni anno i giovani migliori per poter rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario UEFA. Mentre Marco Verratti lascia il PSG per l'Al-Arabi (Qatar) per 50 milioni di euro, il 'CorSport' porta il suo lettore alla scoperta del nuovo metodo di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale Italiana.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 7 settembre 2023

