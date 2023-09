Quotidiani sportivi, le prime pagine: Scudetto, favorite Inter e Juve

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della lotta Scudetto . Una giuria di esperti convocati dalla 'rosea' vede l' Inter di Simone Inzaghi campione d'Italia a fine stagione. Un ostacolo, però, dei nerazzurri verso la strada per il 20° titolo della propria storia sarà il derby contro il Milan di sabato 16 settembre . E Stefano Pioli , al momento, conserva il suo vantaggio sul collega interista avendo già vinto uno Scudetto nel 2022 . Borsino squadre e allenatori. Pollice in su per la Juventus di Massimiliano Allegri , che ritrova i gol di Dušan Vlahović e Federico Chiesa . Pollice in giù, invece, per la Roma di José Mourinho . Ben 12 tecnici hanno fatto finora meglio dello 'Special One' nella Capitale . Spazio, poi, all'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale Italiana , che avverrà sabato sera in casa della Macedonia del Nord per le partite di qualificazione ad Euro 2024 . L'ex allenatore del Napoli ha cambiato quasi tutto rispetto alla precedente gestione di Roberto Mancini .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, analizza la situazione della Juventus di Massimiliano Allegri. Secondo il quotidiano romano, il Napoli e le due milanesi sono lontane per valori tecnici. I bianconeri, dunque, dovranno vedersela con Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina per la corsa al quarto posto, piazzamento che dà diritto alla qualificazione alla prossima Champions League. Si dice anche come la cessione di Dušan Vlahović fosse stata pianificata per poter reinvestire sulla squadra, ma non sono arrivate offerte per il centravanti serbo. Rudi Garcia deve cancellare dei dubbi sorti intorno al suo Napoli, che gioca quest'anno con lo Scudetto sulla maglia: riconfermarsi è sempre l'impresa più difficile. Claudio Lotito, Presidente della Lazio, spiega come la sua squadra non sia più una 'Cenerentola' e si augura che le grandi potenzialità del gruppo biancoceleste vengano espresse sul campo. A Roma, invece, i giallorossi di José Mourinho sono sotto scacco, costretti a vendere ogni anno i giovani migliori per poter rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario UEFA. Mentre Marco Verratti lascia il PSG per l'Al-Arabi (Qatar) per 50 milioni di euro, il 'CorSport' porta il suo lettore alla scoperta del nuovo metodo di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale Italiana.