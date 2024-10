Prima pagina Corriere dello Sport: “TriThuram, Inter soffre e vince 3-2”

Tripletta di Marcus Thuram per i padroni di casa, che hanno saputo approfittare degli ospiti ridotti in 10 uomini dal 20' del primo tempo per l'espulsione del difensore centrale cileno, Guillermo Maripán. Non bastano, al Toro, i gol di Duván Zapata (fuori nella ripresa per un grave infortunio al ginocchio) e di Nikola Vlašić su calcio di rigore.

Non soltanto Thuram autore di tre gol. Ma anche Mateo Retegui, assoluto protagonista, al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, in occasione della sfida Atalanta-Genoa, terminata 5-1 per i bergamaschi. Il calendario del campionato, oggi, prevede partite interessanti. Come il 'lunch match' delle ore 12:30 tra la Juventus di Thiago Motta e il Cagliari di Davide Nicola.

I bianconeri sostituiranno gli infortunati Gleison Bremer e Nico González con Pierre Kalulu (farà coppia con Federico Gatti al centro della difesa) e Francisco Conceição. Chiavi dell'attacco affidate a Dušan Vlahović (già 6 gol in 8 partite) per una Juve che intende mettere ulteriore pressione in classifica al Napoli di Antonio Conte, primatista solitario.

Alle ore 18:00, all'U-Power Stadium, si giocherà invece Monza-Roma. Giallorossi in Brianza senza Paulo Dybala (al suo posto Matías Soulé), ma con Nicola Zalewski, reintegrato in Prima Squadra. L'allenatore Ivan Jurić ha detto come la partita sia quasi una finale. Per lui sicuramente. Se perde, rischia già l'esonero.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 6 ottobre 2024