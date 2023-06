Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, Allegri a oltranza”

Rivoluzione in casa Milan. Il proprietario, Gerry Cardinale, ha infatti licenziato sia Paolo Maldini sia Frederic Massara. Mentre 'Sky' medita di rilanciare in grande stile per i diritti tv della Serie A a partire dal 2024, ci sono Inter e Fiorentina che si preparano in vista delle due finali di Champions e Conference League. Tra i nerazzurri, in particolare, c'è Romelu Lukaku che si scalda per una maglia da titolare sabato sera contro il Manchester City.