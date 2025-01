Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter-Milan, troppo derby”

In alto, sotto la testata, la presentazione della finale della Supercoppa Italiana , in programma alle 20:00 ora italiana a Riyadh ( Arabia Saudita ) all'Al-Awwal Park. Non si tratta di una partita qualsiasi, ma del derby della Madonnina tra l' Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Sérgio Conceição . Nerazzurri con la coppia Mehdi Taremi-Lautaro Martínez ; rossoneri con Christian Pulisic dietro Álvaro Morata .

Intanto, in campionato, vola il Napoli di Antonio Conte, meritatamente primo in classifica. Altrettanto non si può dire della Juventus di Thiago Motta. Anzi, prime crepe tra i bianconeri e l'allenatore. Il calciomercato invernale provvederà a sistemare la situazione? La 'Vecchia Signora', per l'attacco, spinge per ottenere Joshua Zirkzee (Manchester United).