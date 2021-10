Prima pagina Corriere dello Sport: “Total Napoli”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 4 ottobre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 4 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il Napoli di Luciano Spalletti, che grazie ai gol di Hirving Lozano ed Amir Rrahmani passa, 1-2, anche sul campo della Fiorentina, per giunta in rimonta. I partenopei sono primi in classifica in quest'edizione della Serie A con 7 vittorie nelle prime 7 partite disputate.