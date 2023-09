Prima pagina Corriere dello Sport: “Oro Toro”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 4 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando Lautaro Martínez, autore di una bella doppietta nel 4-0 con il quale l'Inter, ieri sera, ha schiantato la Fiorentina a 'San Siro'. Cinque gol in tre partite per il 'Toro' argentino, a segno per i nerazzurri anche Marcus Thuram e Hakan Çalhanoğlu su rigore.