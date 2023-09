Quotidiani sportivi, le prime pagine: Serie A, vincono Inter e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 4-0 con cui l'Inter di Simone Inzaghi ha superato la Fiorentina di Vincenzo Italiano a 'San Siro' nella terza giornata della Serie A 2023-2024. Rete, la prima in nerazzurro, per Marcus Thuram. Quindi, la doppietta di Lautaro Martínez, intervallata dal calcio di rigore trasformato da Hakan Çalhanoğlu. Dopo la sosta per le Nazionali ci sarà il derby di Milano tra Inter e Milan. I rossoneri, appaiati in vetta alla classifica ai cugini, hanno iniziato bene la stagione, sospinti anche dai nuovi acquisti Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic. Spazio, poi, al commento sulle prestazioni in campionato delle due squadre torinesi. Empoli-Juventus 0-2 con i gol di Danilo e Federico Chiesa. Rigore sbagliato da Dušan Vlahović, nuovo infortunio per Paul Pogba. Il Torino, invece, ha superato in casa il Genoa per 1-0 grazie ad una magia nel finale di Nemanja Radonjić.