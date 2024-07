Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli, Conte non molla Lukaku”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 4 luglio 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei movimenti del Napoli di Antonio Conte in questo calciomercato estivo. Contatti continui tra l'allenatore salentino e Romelu Lukaku: nelle intenzioni del tecnico, dovrà essere lui il sostituto di Victor Osimhen. No del Chelsea al prestito del belga, ma il prezzo potrebbe scendere.