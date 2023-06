Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli, ADL chiama Mancio”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 4 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del tentativo di Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, di strappare Roberto Mancini alla panchina della Nazionale Italiana per farne il sostituto di Luciano Spalletti. Il quale oggi, con la sfida delle ore 18:30 al 'Maradona' contro la Sampdoria, saluterà il pubblico campano. Celebrazioni anche per Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A 2022-2023.