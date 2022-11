Prima pagina Corriere dello Sport: Giroud d’Italia

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 3 novembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 3 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della grande vittoria del Milan per 4-0 contro il Salisburgo, che regala ai rossoneri gli Ottavi di Finale di Champions League. Saranno tre le squadre presenti alla fase ad eliminazione diretta della competizione. La Juventus perde in casa contro il Psg, ma l'Europa League è salva: il Maccabi Haifa, infatti, ne prende 6 dal Benfica che, a sorpresa, si qualifica da prima nel girone.