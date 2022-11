Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lukaku, Zaniolo, i giovani della Juve

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 4 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 4 novembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione di Romelu Lukaku, attaccante che l'Inter, la scorsa estate, aveva riportato a Milano in prestito dal Chelsea. Finora, però, il club ha speso quasi 47mila euro al minuto per lui, per appena 2 gol e, soprattutto, due infortuni. Si sta riflettendo, dunque, sull'opportunità di confermarlo o meno al termine della stagione. In alto, sotto la testata, si parla della super-sfida dell'imminente turno di Serie A, quella tra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Napoli di Luciano Spalletti, rispettivamente seconda e primo in classifica. Spazio, poi, al grande momento di Olivier Giroud con il Milan: esaltato da Zlatan Ibrahimović, va verso il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024. Mentre Massimiliano Allegri studia una nuova Juventus, con la spinta del rientrante Federico Chiesa, la Roma si gode il passaggio del turno in Europa League battendo 3-1 il Ludogorets grazie ad un super Nicolò Zaniolo: due rigori procurati e un gol. La Fiorentina va agli spareggi di Conference League, competizione in cui retrocede la Lazio, superata dal Feyenoord. Intervista esclusiva, poi, con Claudio Ranieri che parla delle italiane in Europa.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 4 novembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo, 3-1, della Roma di José Mourinho allo stadio 'Olimpico' contro il Ludogorets nell'ultima giornata del Girone C dell'Europa League 2022-2023. Una vittoria ispirata da Nicolò Zaniolo: l'attaccante giallorosso, infatti, si procura i due calci di rigore poi trasformati da Lorenzo Pellegrini e, nel finale, segna la terza rete dei capitolini. Abbandona l'Europa League, invece, la Lazio di Maurizio Sarri, che giunge terza nel Girone F dopo lo 0-1 incassato a Rotterdam dal Feyenoord e retrocede, dunque, agli spareggi di Conference League, dove troverà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Si parla, quindi, già del campionato. Sotto la testata, infatti, ampio spazio dedicato a Juventus-Inter di domenica sera all'Allianz Stadium: il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, vuole schierare in attacco la coppia formata da Ángel Di María e Dušan Vlahović per provare ad avere la meglio sui nerazzurri. I quali sembrano intenzionati a voler rinnovare il contratto del centravanti bosniaco Edin Džeko. In basso, poi, si parla già dell'anticipo di questa sera tra Udinese e Lecce: i pugliesi si presenteranno alla 'Dacia Arena' con Lorenzo Colombo centravanti.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 4 novembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina apre parlando dei giovani della Juventus. In particolare, di Nicolò Fagioli e Fabio Miretti: lo fa attraverso le parole di un senatore bianconero, il brasiliano Danilo. Spazio, però, anche al ritorno di Federico Chiesa, tornato in campo nei 20' finali di Juve-PSG di Champions League: ad accoglierlo nuovamente è Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Si parla, poi, di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, artefice principale della rinascita rossonera: lunedì, infatti, verrà premiato proprio dal quotidiano torinese come miglior dirigente del 2022. Ma occhio alle manovre del Torino per il calciomercato di gennaio: i granata, infatti, hanno messo nel mirino Zito Luvumbo, attaccante esterno angolano classe 2002 che sta facendo faville in Serie B con il Cagliari. Su di lui anche altri club nella massima serie. Chiosa con le coppe europee: Roma agli ottavi di finale di Europa League; la Lazio, invece, è retrocessa ai sedicesimi di Conference League, dove troverà anche la Fiorentina.