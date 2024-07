Prima pagina Corriere dello Sport: “Arsenal e Chelsea, asta per Calafiori”

Niente Juventus, però, per il centrale azzurro. La 'Vecchia Signora', che sta per chiudere con il Nizza per il centrocampista francese Khéphren Thuram, andrà su Jakub Kiwior, ex Spezia, polacco in uscita dall'Arsenal. I difensori sono i protagonisti del momento: Alessandro Buongiorno (Torino) si avvicina al Napoli, mentre la Fiorentina va sul belga Arthur Theate del Rennes, già visto in Serie A con il Bologna.