Quotidiani sportivi, le prime pagine: Thuram alla Juve, Calafiori no

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di un altro colpo di calciomercato messo a segno dalla Juventus dopo che ha portato in bianconero Douglas Luiz. La 'Vecchia Signora', infatti, ha preso dal Nizza il centrocampista francese Khéphren Thuram, figlio dell'ex difensore juventino Lilian e dell'attuale attaccante dell'Inter, Marcus. La lotta Scudetto 2025, di fatto, diventa un 'affare di famiglia'.