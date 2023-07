Prima pagina Corriere dello Sport: “Solo Lukaku”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 3 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Romelu Lukaku, attaccante belga nell'ultima stagione all'Inter ma tornato al Chelsea per fine prestito. 'Big Rom' è la priorità del club nerazzurro: i 'Blues' vogliono 50 milioni di euro per lasciarlo tornare a Milano a titolo definitivo.