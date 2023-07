Quotidiani sportivi, le prime pagine: Pioli, Lukaku e la Juventus

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di come intende muoversi nel calciomercato estivo la Juventus. I bianconeri stanno cercando un giocatore alla Paulo Dybala: che possa essere proprio la 'Joya', oggi alla Roma? Le alternative sembrano essere Yusuf Yazıcı (Lille) e Daichi Kamada (svincolato, in parola con il Milan). Intanto, l'ex portiere della 'Vecchia Signora', Gianluigi Buffon, nonostante un contratto in Serie B con il Parma fino al 30 giugno 2024, ha rifiutato un'offerta dall'Arabia Saudita e si avvia verso l'immediato ritiro dal calcio giocato per stare più vicino alla famiglia. Il Torino lancia l'assalto finale all'Hellas Verona per il difensore scozzese Josh Doig mentre emerge un problema in casa Inter. Il club nerazzurro non ha crediti per operare nel mercato interno: il cosiddetto 'nodo fidejussioni'. Pertanto, un giocatore come Davide Frattesi potrebbe arrivare a Milano soltanto con la formula con cui i meneghini presero Nicolò Barella nel 2019, ovvero prestito con diritto di riscatto.