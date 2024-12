Prima pagina Corriere dello Sport: “Bove shock: è in terapia intensiva”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 2 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con quanto successo ad Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, al 17' della partita del 'Franchi' contro l'Inter. Malore in campo per il classe 2002, soccorso immediatamente e trasportato d'urgenza in ospedale. Ora è ricoverato in terapia intensiva.