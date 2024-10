Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, un’altra stella”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 2 ottobre 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 2 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' si apre con l'Inter, che nella serata di ieri ha battuto 4-0 la Stella Rossa nella prima in casa in Champions League in questa stagione. Spazio poi anche all'inchiesta sugli ultras nerazzurri e del Milan, con i possibili risvolti sulle squadre. Si parla però anche di Juventus, Bologna e Atalanta, che affronteranno rispettivamente Lipsia, Liverpool e Shakhtar Donetsk. Infine, nella parte bassa, un trafiletto dedicato alla finale a Pechino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.